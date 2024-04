WhatsApp cambia | riduzione dell' età minima e messaggi da altre app

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Via libera ai tredicenni, interoperabilità con Telegram, Signal eapp di terze parti, nuovi meccanismi per il trasferimento dei dati che garantiranno maggiore sicurezza agli utenti. Sono le tre principali novità di, chiamata ad aggiornare i termini di servizio per rispettare il Digital Services Act e il Digital Markets Act, i due regolamenti che differenziano l'Europa dal resto del mondo quanto a trasparenza, disinformazione e contrasto ad abusi di posizione dominante sul mercato. Gli ingegneri disono al lavoro da mesi per integrare imenti previsti, che saranno attivi a partire da giovedì 11 aprile, anche se chi ha scaricato l'app per la prima volta dopo il 15 febbraio scorso ha già accettato le modifiche in fase di attivazione. I vecchi utenti, invece, riceveranno una notifica nei ...

Social. WhatsApp , cambia tutto dall’11 Aprile : cosa succede . WhatsApp è un’applicazione statunitense non libera di tipo messaggistica centralizzata, creata nel 2009 da WhatsApp , Inc. e facente parte ... (tvzap)

Messaggi anche da altre app: su WhatsApp arriva la svolta - Dal prossimo 11 aprile è in arrivo una svolta per WhatsApp. Gli utenti della popolare app di messaggistica potranno chattare anche con utenti di altre app. WhatsApp ...sardegnalive

Rivoluzione WhatsApp, in chat messaggi di Telegram e altre App. Età minima a 13 anni. Cosa succede l’11 aprile - Il processo di interoperabilità potrà durare fino a tre mesi. Fra le altre novità per gli utenti in Unione Europea, WhatsApp gestirà i loro dati nel quadro del cosiddetto "Eu-Us Data Privacy Framework ...quotidiano

Presidenza Confindustria: passo indietro di Garrone, Orsini unico candidato - "Non serve all'associazione che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di 'impegni o scambi' eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili", ha spiegato il presidente di Erg in ...genovatoday