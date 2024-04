Volontari uccisi a Gaza | l’ipotesi dell’attacco mirato prende campo Cosa sappiamo sulla dinamica del raid

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Washington, 3 aprile 2024 – Israele l’ha definito un “tragico incidente”, conseguenza di “un errore di identificazione”. Ma ilche ha ucciso 7 operatori umanitari aappare tutt’altro che una ‘fatalità’. Vediamo perché. Il via libera dell’esercito Innanzitutto va ricordato che il convoglio di World Central Kitchen, l’organizzazione non governativa che fino a ieri distribuiva pasti agli sfollati della Striscia, stava percorrendo una strada concordata con le forze di sicurezza di Israele, un una zona ‘franca’ sottoposta al controllo dell’Idf. Aveva appena scaricato più di 100 tonnellate di scorte di cibo in un magazzino di Dei al Balah, nel centro di, e procedeva con i suoi tre mezzi (due Suv blindati e uno non blindato), bianchi, almeno due riconoscibili dal grosso logo ‘WCK’, lungo la via costiera Al Rashid, che ...