Volley | Trento espugna Monza e avvicina la finale scudetto | Michieletto e Lavia padroni

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha sconfittoper 3-1 (25-15; 21-25; 25-18; 25-18) nella gara-2 della semidimaschile. I Campioni d’Italia si sono imposti alla Opiquad Arena,ndo la tana dei brianzoli e portandosi così sul 2-0 nella serie. La corazzata dolomitica, che nel primo incontro aveva dettato legge per 3-0 di fronte al proprio pubblico, si è portata a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo. I ragazzi di coach Fabio Soli potrebbero già chiudere i conti domenica pomeriggio se dovessero ancora imporsi tra le mura amiche, ma la formazione di Massimo Eccheli cercherà un colpaccio in trasferta per prolungare la serie, dopo aver eliminato Civitanova ai quarti died essersi confermata come la grande rivelazione di questo campionato. ...

