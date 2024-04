Volley | le squadre italiane femminili saranno ricevute dalla Meloni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’incontro domani alle 11 Annata storica per ledial femminile. Come nel 2019 e per la settima volta nella storia (2009, 2006, 2005, 2000, 1997) a sollevare ognuno dei tre trofei CEV ci sarà una squadra italiana. Prima sono arrivate le vittorie dell’Igor Gorgonzola Novara in CEV Challenge Cup e il successo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in CEVball Cup. Poi il verdetto dal campo: la Super Final di CEV Champions League del 5 maggio ad Antalya tra l’ImocoConegliano e l’Allianz VeroMilano sancirà definitivamente il settimo triplete azzurro della storia in Europa. Un’occasione che verrà celebrata in tutta la sua importanza in una cornice assolutamente d’eccezione. Giovedì 4 aprile, alle ore 11, una delegazione delle Società e della Lega ...