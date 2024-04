Volley | gara-2 semifinali Playoff Superlega 2023 2024 | Trento piega Monza | Milano sorprende Perugia al tie-break

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E’ successo davvero di tutto all’Allianz Cloud (Palalido) di, dove è andata in scena-2 della semifinale deiScudetto delladimaschile. L’Allianzha infatti conquistato con il punteggio di 3-2 (25-27, 25-21, 21-25, 27-25, 20-18) una delle partite più estenuanti della stagione,ndo dopo oltre tre ore di gioco la Sir Susa Vim. Capolavoro degli uomini di Roberto Piazza, che dopo la sconfitta incassata in quattro set in trasferta hanno avuto la meglio sul campo di casa, conquistando un successo che permette loro di portare in parità la serie. Vittoria estremamente sofferta, con tanto di tre match point annullati nel tie-, per tenere ...

