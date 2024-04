Volley femminile | le vincitrici e le finaliste delle Coppe europee ospiti a Palazzo Chigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una stagione indimenticabile per la Lega Pallavolo Serie A, che chiuderà l’annata 2023/2024 con un triplete europeo tutto Made in Italy. Dopo il successo dell’Igor Gorgonzola Novara in CEV Challenge Cup e l’affermazione della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in CEVball Cup, la Super Final di CEV Champions League del 5 maggio ad Antalya sarà infatti tra l’ImocoConegliano e l’Allianz VeroMilano. Domani, giovedì 4 aprile, alle ore 11, una delegazionesocietà e della Lega Pallavolo Serie Asarà ricevuta a Roma adal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con loro il presidente della Lega Mauro Fabris, il il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e il presidente del Coni Giovanni ...