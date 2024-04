Viva JK Rowling che si ribella alla furia woke Qualcuno dica che è come il ddl Zan

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sono lontani, lontanissimi i tempi della Scozia sinonimo di libertà. Da due giorni a Edimburgo è entrato in vigore l’Hate Crime Act che estende il crimine di “incitamento all’odio”, finora contemplato soltanto per i casi di razzismo, anche a chi esprime idee contrarie all’identità di genere. In altri termini, verrà punito non solo chi molesta o aggredisce le persone, ma anche chi si azzarda a non condividere l’idea del gender, sostenendo che i sessi siano soltanto due. Ossia cosa dice la biologia, nonché il buonsenso. Un attentatolibertà di espressione lapalissiano, destinato a scatenare tensioni nel Paese.ben sappiamo, JKrischia grosso per le sue posizioni sui trans ma non ha alcuna intenzione di fare passi indietro e di cedere per paura di questa legge, lontana parente del ddl Zan. JKha ...