Vis | Stellone blinda la squadra al Benelli Allenamento a porte chiuse in vista di Rimini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024). Misterha voluto iniziare così la sua nuova avventura alla Vis, lavorando con lain tranquillità e senza alcuna interferenza dall’esterno, per meglio concentrarsi e mettere a fuoco subito gli argomenti base, ridando fiato al gruppo dopo le recenti sconfitte che ne hanno compromesso il cammino.non avrà Pucciarelli, squalificato per una giornata dal giudice sportivo assieme a Eklu Shaka (Arezzo), Misuraca e Santi (Fermana), Dessena ( Olbia), Oliana (Sestri Levante), Mercati (Gubbio),Schiavi (Carrarese), Prezioso (Ancona), Matos Santos (Perugia), Maistro ( Spal), Borsoi (Pineto). Un turno anche a Tomassini (collaboratore della Fermana). La Vis è stata multata di 400 euro (2000 all’Olbia, 1200 per il Pescara e 200 all’Ancona). ...