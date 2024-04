Violenza di genere e linguaggio della giustizia | un opuscolo contro gli stereotipi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 -di, dalle denunce ai processi. Anna Lorenzetti - docente all’università di Bergamo e consulente del ministero nell’Osservatorio voluto nel 2002 da Cartabia e confermato da Nordio - non usa tanti giri di parole. Premette: “Stiamo lavorando sulla formazione. Il temaè intrinsecamente connesso al, anche per come si scrivono le norme e le sentenze e per come si raccolgono le denunce. Ma anche per come vengono raccontate. In questo il ruolo dei giornalisti è davvero importante, per fortuna registro un miglioramento”. Unglisulle donne Il processo e le donne La Corte europea e ...