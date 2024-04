Violenta scossa di terremoto colpisce Taiwan | “Il più forte degli ultimi 25 anni” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Le immagini fanno impressioni. Si vedono intere palazzine accartocciate, macerie. Il disastro. E’ quel che che ha provocato ilche ha colpito la costa orientale di. Violentissima lache fa fatto tremare la terra: magnitudo 7.4. Unache si è sentita anche in Cina, fino a Shanghai. Il bilancio provvisorio è di quattro vittime, tutte nella contea di Hualien, epicentro del sisma: tre di loro sono stati uccisi dalla caduta di massi mentre si trovavano su un sentiero in una zona di montagna e uno in un tunnel autostradale. Sono 711 i feriti. Il sisma, secondo l’Istituto geofisico statunitense Usgs, è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. Adesso sono in corso i ...