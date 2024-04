Violenta aggressione | comunità sconvolta | “Picchiato perché gay”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 aprile 2024)e brutalequella che ha subito un ragazzo di 23 anni,: “gay” Una terribile e brutalequella che ha subito un ragazzo di 23 anni. Il “motivo” di tutto questo? Solamenteè omosessuale. Una vicenda orribile quella che arriva direttamente da Napoli, precisamente da Scampia dove Simone ha avuto il coraggio di denunciare l’episodio che lo ha visto come protagonista e, purtroppo, vittima. Come raccontato dal ragazzo in una intervista rilasciata a “Radio Pride” ha ammesso di aver subito più danni: insulti, sputi e cicche di sigarette spente addosso. Bandiera LLgbt (Pixabay Foto) Cityrumors.itNemmeno come se fosse il peggiore dei criminali, ma sologay. Cosa è ...