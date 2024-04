Vincite al gioco come vengono tassate e quando vanno inserite nella dichiarazione dei redditi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Lealentrano direttamentedeisi devono muovere i contribuenti per gestirlemaniera corretta? Per trovarsisituazione di dover giustificare nei confronti del Fisco una vincita, non è strettamente necessario essere un giocatore incallito. È sufficiente acquistare un Gratta e Vinci o puntare su un’unica schedina del Lotto. La mano può essere fortuna e il giocatore si può ritrovare in tasca una buona vincita. A questo punto la domanda diventa obbligatoria:si deve comportare il diretto interessato?deve essere gestita la vincita al? È necessario inserire direttamentedei ...