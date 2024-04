Vieni a casa | mio marito non c' è | la moglie lo tradisce | lui lo scopre grazie ai pappagalli

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci sono due pappagalli in tribunale, chiamati a testimoniare in un causa di divorzio. No, non è l'inizio di una barzelletta, ma quello di una bizzarra storia che arriva dalla Turchia. Protagonisti della vicenda proprio due volatili che, proprio a causa della loro abitudine di ripetere le parole...

Si sente spesso parlare di ventilatori per termosifoni e probabilmente spesso ci si chiede cosa sono e quali sono le funzioni: ecco alcune informazioni Come in tantissimi sicuramente già sapranno, ... (informazioneoggi)

Il mondo intero (o almeno buona parte dell’Occidente) si contorce di dolore per la morte di Alexei Navalny, il suo più fervido e ostinato (e forse ultimo) oppositore. Ma lui no. Vladimir Putin ha ... (open.online)

"Non c'è, Vieni". I pappagalli chiamati a testimoniare nel processo per divorzio - Da tempo la moglie tradiva il marito, e quest'ultimo è infine venuto a conoscenza della verità grazie ai volatili presenti in casa. Sarebbero proprio le parole pronunciate dai due amici pennuti a ...ilgiornale

Scopre il tradimento della moglie tramite i pappagalli di casa. Ripetevano: “Vieni, mio marito non c’è” - I pappagalli, noti per la loro capacità di imitazione, avevano assimilato le parole “Vieni, mio marito non c’è”, una frase che sembrava emergere spesso durante le assenze del marito. Questo ...vistanet

Istanbul, scopre il tradimento della moglie, complici i pappagalli che ripetono: “Mio marito non è in casa, Vieni” - Istanbul scopre il tradimento della moglie per via dei pappagalli, testimoni che ripetono una frase chiave che insospettisce il coniuge ...tag24