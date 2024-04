VIDEO – L’Inter apre i voti per il Goal of the Month | quattro prodezze a marzo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il mese disi è chiuso domenica eoggile votazioni per ilof the. Ecco lereti che la società ha scelto fra prima squadra maschile, femminile e Primavera, coi. IL PREMIO – Con l’inizio del nuovo mese è arrivato il momento per i tifosi deldi scegliere ilof thedi: i sostenitori sono chiamati a indicare la loro rete preferita votando attraverso i canali ufficiali Facebook, Instagram e Twitter del club. Sonole preferenze possibili: eccole coi. Kristjan Asllani in Inter-Genoa del 4. La sua prima rete in nerazzurro, al termine di una grande azione corale, per ...