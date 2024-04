VIDEO – Juventus-Lazio 2-0 | Coppa Italia | gol e highlights della partita

(Di mercoledì 3 aprile 2024), andatasemifinale di2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata all’Allianz Stadium di Torino. PRIMO ROUND ?2-0 nella semifinale d’andata. Dopo un primo tempo bloccato, che rischiava di essere condizionato da un calcio di rigore assegnato dall’arbitro ai bianconeri e revocato dal VAR per fuorigioco – si sblocca solo nei secondi 45?. Cinque minuti dopo la ripresa Cambiaso trova il corridoio giusto per Chiesa, che al centro dell’area calcia col destro e imbuca l’1-0. Al minuto 64 è il turno di Vlahovic. Il serbo ...

