VIDEO Berrettini-Munar 2-1 | la sintesi dell’ATP di Marrakech | prova di grande solidità mentale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Matteoha sconfitto Jaumecon il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sullo spagnolo e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina. Il romano ha saputo contenere il tentativo di rimonta dell’iberico, capace di trascinare la contesa al terzo set dopo essere stato sotto di un set e di un break. Affermazione dirilievo per il 27enne, che ha avuto la meglio sul numero 73 del ranking ATP. Matteo, scivolato al 135mo posto della classifica mondiale ma già in piena corsa per rientrare in top-100, tornerà in campo venerdì 5 aprile per affrontare Lorenzo Sonego in un derby di fuoco. L’azzurro sta ...