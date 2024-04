Viale | un’altra giovane paziente accusa il ginecologo abortista di molestie sessuali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una nuova denuncia per presunteè stata presentata alla Procura di Torino contro iltorinese e consigliere comunale di +Europa Silvio. Il medico, noto con il nome di “dottor Morte” per i suoi diecimila aborti e per le campagne per l’eutanasia, a febbraio, infanti, era finito dentro un’inchiesta ‘Me too’, dopo che quattro sue giovani pazienti, tra i 20 e i 25 anni, lo avevanoto di violenza sessuale. Una ragazza di 24 anni, accompagnata dall’avvocata Benedetta Perego, ha raccontato agli inquirenti di quanto sarebbe avvenuto nel marzo 2023, nello studio privato di. Lasi era rivolta al medico per un consulto di routine, visto che il dottore, celebre per le sue battaglie per l’aborto e la pillola RU-486, era da tempo il medico della madre. ...