Viaggio della Memoria | incontro in aula consiliare con gli studenti di Latina

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Mercoledì 3 aprile, in, si terrà uncon gliche hanno partecipato al “” organizzato dal Comune di. Parteciperanno il Sindaco Matilde Celentano, l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato e l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone. Ospite d’eccezione sarà il superstite dell’Olocausto Sami Modiano, cittadino onorario del Comune di, che si è reso disponibile a rispondere al telefono alle domande dei ragazzi. “Nel 2021 l’amministrazione comunale diha conferito la cittadinanza onoraria a Sami Modiano come un pubblico attestato di stima, di ammirazione, di apprezzamento e di riconoscenza per ...

Prenderà il via domani da piazza Dante a Napoli il tuor itinerante in 19 tappe “Il Lavoro viaggia con noi”. A promuoverlo è la Fondazione Consulenti per il Lavoro , con lo scopo di far conoscere ai ... (ildenaro)

Omicidio Capriati, le ipotesi: sconfro fra clan o faida interna. La doppia pista degli inquirenti - L’agguato a Raffaele Capriati, meglio conosciuto come Lello, nipote del boss indiscusso di Bari, riaccende i fari sulla mappa della criminalità nel capoluogo pugliese. Dopo le numerose parole spese ...quotidianodipuglia

Paura salmonella a Milazzo: dopo il caso "Majorana" niente gita in Puglia per gli studenti della "Garibaldi" - Molti genitori hanno manifestato la volontà di non mandare i propri figli in gita perché il pernottamento era in programma esattamente nello stesso albergo dove hanno alloggiato gli alunni del Tecnolo ...messina.gazzettadelsud

Maria Luisa Alberico nelle librerie con “Vino è donna” - un affascinante Viaggio al femminile nel mondo della conoscenza e della pratica del vino. Il volume, composto da 228 pagine e pubblicato dalle Edizioni Pedrini di Pont Saint Martin, è a cura della ...corrierenazionale