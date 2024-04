Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)DEL 3 APRILEORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA PER LAVORI PERMANGONO LE CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE PER LAVORI CODE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-TRA ORTE E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE FIRENZE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO LE ALTRE NOTIZIE I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA PONTINA PER ESEGUIRE I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19+000 CIRCA, IN DIREZIONE TERRACINA DALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA E FINO ALLE ORE 6 DI DOMANI MATTINA LA STRADA SARÀ CHIUSA TRA I CHILOMETRI 18 E 19+500 IL CANTIERE ATTIVO COMPORTA LA ...