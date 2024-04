Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2024 ore 10 | 30

(Di mercoledì 3 aprile 2024)DEL 3 APRILEORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD RISOLTO L’INCIDENTE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, IN DIREZIONELA CIRCONE è SCORREVOLE CIRCONE SCORREVLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SULLA-FIUMICINO PERMANGONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA CODE QUI PER LAVORI TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-TERMINATO IL CONTROLLO TECNICO A UN TRENO, LA CIRCONE è IN GRADUALE ...

Salone Auto Torino 2024: tutte le info e ultime novità: ... passa per piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e ... Avranno inoltre la possibilità di testare le auto in condizioni di viabilità ordinaria. Il percorso ...

Viabilità - A1 Milano - Napoli: modifiche di orario delle chiusure della stazione di Pontecorvo: In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Ceprano; in uscita per chi proviene da Napoli: Cassino.