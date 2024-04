Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024)DEL 3 APRILEORE 09. 35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA TORRENOVA E L’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE RESTA INTENSO IL TRAFFICO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E IN USCITA AUTO IN CODA DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE SULLE CONSOLARI SULLA SALARIA, CODE PER LAVORI TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA, NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE SULLA SALARIA CODE PER TRAFFICO DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELLURGE FILE SULLA VIA ...