Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2024 ore 08 | 15

(Di mercoledì 3 aprile 2024)DEL 3 APRILEORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN CARREGGIATA ESTERNA AUTO IN CODA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER L’A24 E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO AFILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA , CODE, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA ...