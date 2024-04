“Vi ammazzo come cani”… Minacce di morte con un’ascia | e stalking ai vinci di pianerottolo in provincia di Latina

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 Titolo: “Arrestato a Cisterna per: Una Lite tra Vicini Degenera” Parole chiave: ArrestoCisterna, Comportamenti minacciosi, Vicini di, Polizia di Stato Cisterna, Ordinanza di custodia cautelare. Mesi di, anche di, e di denunce alle forze dell’ordine da parte di una famiglia residente a Cisterna; alla fine i poliziotti sono intervenuti per arrestare un uomo di 42 anni, vicino di casa delle vittime, accusato di. La decisione è giunta dopo che gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal giudice Laura Morselli, basandosi sulle indagini svolte e su richiesta avanzata dal pubblico ministero Giorgia Orlando. I gravi episodi contestati all’individuo si sono ...

