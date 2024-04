Vèrmut! | al via la terza edizione del festival dedicato al vino aromatizzato

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il 2024 è l’anno del vermouth? Si direbbe proprio di sì. Un grande ritorno, con marchi che rinascono e altri creati ex-novo, e tutto in una versione più giovane e di tendenza. A Torino, la città dove Antonio Benedetto Carpano ha messo a punto la sua ricetta dialle erbe e spezie, a febbraio si è svolto il primo Salone del Vermouth, a giugno sarà invece la volta della “Vermouth di Torino Week”, a cura del Consorzio del Vermouth di Torino con eventi organizzati contemporaneamente in Italia, in Europa e nel mondo. Vérmut!, le tappe e il programma delE ora dal 13 al 21 aprile si tiene Vérmut!, ildel vermouth che prende le mosse da Biella, da dove inizia una Strada del Vermouth che toccherà Torino, Agliè, Caluso e poi Asti, le valli attorno a Biella – Bioglio, Campiglia Cervo, l’Oasi ...

