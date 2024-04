Ventisette anni di Lady Drink

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La prima bardi fama internazionale è stata Ada Coleman, donna più che carismatica, estremamente determinata e che ha dimostrato in breve tempo un talento naturale innato per il servizio e il mondo della miscelazione. A capo dell’American Bar del Savoy Hotel di Londra dal 1903 al 1926, Ada rivoluzionò il concetto di American Bar per come lo conosciamo oggi e rese il Savoy un luogo di eccellenza, ritrovo, qualità assolutamente unico per l’epoca. A lei si deve la creazione di uno deidigestivi più noti della storia, l’Hanky Panky, a base di London dry gin e vermouth rosso e fernet, ideato come energizzante per accontentare voglie e desideri dell’attore inglese Charles Hawtrey. Per molto tempo questa donna ha rappresentato un’eccezione nel mondo della mixology, all’epoca esclusivamente (e ancora oggi prevalentemente) maschile, diventando ...