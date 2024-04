Venezuela | morto l’uomo più anziano del mondo | aveva 114 anni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Era un idolo in, si chiamava Juan Vicente Perez Mora, stava per compiere 115ed era sopravvissuto a due guerre mondiali e ad una pandemia. Era padre di 11 figli, secondo un aggiornamento del 202241 nipoti, 18 pronipoti e 12 pro-pronipoti.Juan Vicente Perez Mora “Juan Vicente Perez Mora L'articolo proviene da Il Difforme.

In Venezuela è morto l'uomo più anziano del mondo . Si chiamava Juan Vicente Perez Mora , aveva 114 anni oltre che 41 nipoti e 30 pro nipoti . Per anni nel Paese sudamericano e non solo è stato ... (ilgiornaleditalia)

A 114 anni, morto l'uomo più anziano al mondo: viveva in Venezuela, aveva 41 nipoti e 31 pronipoti - ll Venezuelano Juan Vicente Perez Mora, certificato nel 2022 dal Guinness World Records come l'uomo più anziano del mondo, è morto ieri sera all'età di ... Per anni considerato un faro di longevità ...rtl

morto l'uomo più anziano del mondo, Juan "don" Vicente avrebbe compiuto 115 anni il mese prossimo - Tra meno di due mesi avrebbe compiuto 115 anni, cifra tonda sfiorata di poco. L'uomo più anziano del mondo (certificato nel 2022 dal Guinness World Records) ...corriereadriatico

È morto Juan Vicente Pérez Mora, l’uomo più anziano del mondo: aveva 114 anni (e 41 nipoti) - Se ne è andato l’uomo più anziano del mondo all’età di 114 anni e 311 giorni. Juan Vicente Pérez Mora aveva 11 figli, 41 nipoti e 30 pronipoti ...greenme