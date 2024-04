Vendita Agi | spunta Mondadori Eni | La trattativa è senza esclusiva

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Adesso anche Eni lo ammette: "Una trattiva è in corso, ma non c'è nessuna". L'azienda esce per la prima volta allo scoperto e conferma il negoziato con l'editore Antonio Angelucci per l'Agi, pur non citandolo nella comunicazione informale diffusa poi alla Reuters. I giornalisti dell’Agi - riporta La Stampa - sono al quinto giorno di sciopero e oggi si ritroveranno per un sit in di fronte al Pantheon con le associazioni di categoria – Fnsi, Stampa Romana, Asp - e i partiti delle opposizioni che da settimane chiedono di fermare l’acquisizione. Reazioni che hanno costretto Eni a dire finalmente qualcosa. Eni parla di un’interlocuzione "preliminare e non" per l’Agi ma di essere pronta a valutare "qualsiasi altra manifestazione di interesse che dovesse essere proposta da altri soggetti in questo momento". Nello stesso lancio di agenzia, ...