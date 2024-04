Vela | Vesuvio Race | in 50 per la regata delle isole del Golfo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per la quinta edizione dellavelica in programma nel calendario nazionale sabato 6 aprile (partenza ore 11) nelle acque deldi Napoli. Cinquanta saranno le imbarcazioni in gara con equipaggi provenienti da diverse regioni italiane che hanno confermato la loro presenza. In lista iscritti compaiono “Soulaima” di Davide Russo, la barca che difende il guidone del Reale Yacht Club Canottieri Savoia che ha vinto in classe ORC la 52esima edizione del Campionato Invernale did’Altura deldi Napoli. E ancora “Pappiciotto” del Circolo Nautico Torre del Greco, protagonista della classe Sport Boat e “Globulo Rosso” dello Yacht Club Gaeta protagonista della Tre Golfi di qualche anno fa tra le più competitive del ...

