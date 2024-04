Vela | Trofeo Princesa Sofia 2024 | Tita-Banti alla riscossa! In lotta per la vittoria anche Renna e Pianosi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Condizioni meteo ottimali e grande spettacolo a Palma di Maiorca nella terza giornata ufficiale di gara della 53ma edizione del, valevolecome prima tappa stagionale della World Cup Seriesdiolimpica. Un vento abbastanza stabile sin dal mattino tra i 7 ed i 10 nodi ha consentito agli organizzatori di completare un elevato numero di regate, portandosi in pari con il programma in quasi tutte le classi. In chiusura di day-3 nel Nacra 17 i campioni olimpici e mondiali in carica Ruggero/Caterinahanno riscattato un avvio negativo piazzando un fantastico parziale di 1-1-3 e recuperando ben sette posizioni nella generale finoseconda piazza con 35 punti netti, a -10 dai tedeschi ...

