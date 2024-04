Vede i carabinieri e fa inversione | a casa aveva 50 grammi di hashish

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un ragazzo di 25 anni, residente nel comprensorio ceramico reggiano, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: trovato oltre mezzo etto die materiale per il confezionamento delle dosi. Nel tardo pomeriggio di venerdì 29 marzo una pattuglia deidella tenenza di Scandiano, transitando in via Mazzini, ha notato un’auto il cui conducente ha cambiato il senso di marcia, probabilmente per eludere proprio un eventuale controllo. I militari dell’Arma, impegnati ogni giorno a monitorare con attenzione il vasto territorio di propria competenza, hanno dunque deciso di raggiungere, fermare e ispezionare la macchina guidata dal 25enne finito nei guai. Il giovane è stato infatti trovato in possesso di una dose digià confezionata: un grammo scarso pronto alla ...

Maltratta la compagna per anni: uomo allontanato dalla casa familiare grazie ai carabinieri - Maltratta la compagna indiana di 36 anni: carabinieri allontanano dalla casa familiare un uomo per violenza sulla propria fidanzata.ilcorrieredellacitta

Scoperto con hashish e marijuana in casa, arrestato la notte di Pasqua - I militari di Penne stavano tenendo d’occhio l’appartamento del tranquillo paese vestino, in seguito ad una segnalazione. Effettivamente, hanno appurato un inconsueto via vai di giovani. La notte di ...ilmartino

Elisabetta Canalis, in auto sui sedili posteriore è di fuoco: gambe divaricate e lo short si alza troppo | Si Vede tutto - Poi ha deciso che per lei era il momento di provare la carriera di attrice ed entra nel cast della fiction “carabinieri”. Non sono mancate le conduzioni e le presenze in programmi di spicco della TV ...autoruote4x4