Vannacci e Salis Caccia al vip un po’ estremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Castellani La politica italiana ha sempre sottovalutato il ruolo del Parlamento europeo. Troppo spesso il nostro Paese ha inviato a Bruxelles figure politiche di secondo piano, prive di spessore intellettuale e legate alle convenienze partitiche e mediatiche del momento. Anche questa tornata elettorale non sembra essere da meno. I due profili certamente più estremi di cui oggi si parla sono quelli del generale Roberto, in quota Lega, e di Ilaria, in quota Pd.è il generale mediatico che ha utilizzato un libro per proporsi sulla scena politica come personificazione di una destra reazionaria. Egli ha tenuto comportamenti discutibili sul piano istituzionale per un uomo in alta uniforme e si è distinto per un protagonismo che ne ha fatto più un personaggio da talk show che da Parlamento europeo. Fino a pochi mesi ...