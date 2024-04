Vanina - Un vicequestore a Catania | stasera in tv la seconda puntata | le anticipazioni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Secondo appuntamento (di quattro) con la nuova serie di Canale 5 dal titolo "- Un". In onda oggi, mercoledì 3 aprile 2024, dalle 21.30, lasi addentra in una misteriosa villa, dove è avvenuto un inquietante omicidio: le indagini porteranno a episodi passati...

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Vanina-Un vicequestore a Catania ) In uno dei momenti più critici per l'antimafia funestata dal flop ... (liberoquotidiano)

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi, ossia… la sbirra della porta accanto - È infatti “Vanina - Un vicequestore a Catania”, in quattro puntate dirette da Davide Marengo in onda dal 27 marzo su Canale 5. Giusy, ci presenti la sua Vanina. «Mi piace dire che è la sbirra della ...sorrisi

Fiorentina-Atalanta, Il meglio di te o i Queen La tv del 3 aprile - Su Canale5 alle 21.30 verrà proposta la fiction “Vanina un vicequestore a Catania”: la sabbia nera dell’Etna sommerge Catania e Vanina è costretta a fare i conti con la fine della sua storia con Paolo ...bergamonews

Come vedere Vanina - Un vicequestore a Catania in streaming dall'estero - Tutto quello che c'è da sapere su come vedere Vanina - Un vicequestore a Catania in streaming dall'estero su Mediaset Infinity.punto-informatico