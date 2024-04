“Vanina” | Giorgio Marchesi racconta un retroscena scovolgente

(Di mercoledì 3 aprile 2024) News tv. . Il vicequestoreGuarrasi, dopo una brillante carriera nell’antimafia, ha lasciato Palermo nel tentativo di sfuggire al passato ed al legame con i due uomini che ha amato di più: il padre poliziotto e l’ex fidanzato Paolo Malfitano, magistrato operativo nell’antimafia. La folle paura di rivivere certi traumi ha preso il sopravvento: e così eccoa Catania, nel nuovo ruolo alla Sezione Omicidi, sostenuta dalla stima di una nuova squadra di poliziotti. E dall’affetto degli amici. Questa la trama alla base della nuova serie di Canale 5 in onda questa sera 3 Aprile 2024.ha deciso di svelare un restroscena del set di “”. ( dopo le foto) Leggi anche: Su Canale 5 arriva “”, una poliziotta anticonformista dal passato burrascoso Leggi ...

Su CANALE 5 non funziona quasi più niente ed ecco l’idea di CHIAMA re due popolari volti delle fiction Rai per cercare di risollevare il comparto fiction. A tirare le fila Palomar, la casa di ... (bubinoblog)

Mercoledì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Vanina – Un vicequestore a Catania” , che vede protagonista Giusy Buscemi , con la partecipazione di Giorgio Marchesi . La ... (metropolitanmagazine)

Su CANALE 5 non funziona quasi più niente ed ecco l’idea di CHIAMA re due popolari volti delle fiction Rai per cercare di risollevare il comparto fiction. A tirare le fila Palomar, la casa di ... (bubinoblog)

Vanina Un vicequestore a Catania, la seconda puntata: trama, cast e finale - Vanina Un vicequestore a Catania seconda puntata. La protagonista indaga sul ritrovamento di un cadavere in una casa disabitata.maridacaterini

Vanina, evento sconvolgente sul set per Giorgio Marchesi: “È stato molto forte” - Giorgio Marchesi racconta la sua preparazione al ruolo Tutto è ormai pronto per la seconda puntata di Vanina-Un vicequestore a Catania in onda ...televisionando

Nella seconda puntata di “Vanina” il vicequestore indaga su un amore negato - S tasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania. Per Vanina Guarrasi, a capo della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Catania, c’è un nuovo cas ...iodonna