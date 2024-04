Valzer delle panchine all’orizzonte | Napoli tra Conte e Italiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAllegri ha vinto, viva Allegri. Con il campionato che si avvia alla conclusione, se il tecnico Juve rinsalda la sua posizione scacciando le voci – esterne, perche’ dal club solo esplicite conferme – restano tanti i cambi in panchina. Ilprima di tutto, poi il Milan e la Fiorentina: il mercato allenatori si preannuncia assai interessante. Se l’Inter, che si avvia a vincere lo scudetto, blinderà Simone Inzaghi, per i campioni d’Italia uscenti del, dopo una stagione all’insegna dei cambi (tre: Garcia, Mazzarri e Calzona), è tempo di rifondazione. Il presidente Aurelio de Laurentiis ha un nome in cima alla lista dei desideri, Antonio, che rilancerebbe le ambizioni degli azzurri dopo una annata disastrosa. Sono altissime le quotazioni di Thiago Motta: il suo ...

