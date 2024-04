Valle Caudina | Italo Abate ottiene il premio “I Murazzi 2024”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

I marmi antichi, simbolo di lusso e potere, hanno interessato il mondo culturale di questa primavera con l'assegnazione a Torino deldi Saggistica Inedita "I", aper il testo "Marmora. Storia e simbolismo nel mondo romano". Il libro è una indagine sulle pietre italiche utilizzate in età regio-repubblicana nelle regioni dell'Italia augustea del 7 d.C. e dei litotipi estratti dal II secolo a.C. nelle province orientali dell'impero. I marmi sono stati studiati non solo in ragione della funzione artistica o architettonica ma anche per il ruolo di simbolismo, potere e comunicazione dell'ideologia imperiale. Collegata agli aspetti di carattere tecnico-petrografici dei marmi è presente per ogni regione estrattiva una narrazione storica che favorisce ...