Valeria Bruni Tedeschi si scusa con la sorella Carla | «Mi dispiace se l’ho ferita»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nell’intervista che ha rilasciato a Belve su Raidue l’attrice e cantautriceha detto di essere arrabbiata con la. Che «fa solo film ispirati alla mia famiglia» e l’ha fatta «passare per ubriacona»: «Anche perché poi prende la meravigliosaGolino, che dovrebbe fare il ruolo dellaminore, che sarei io».ha parlato della sua famiglia in due film: Un castello in Italia e I villeggianti. E oggi alla Stampa risponde così: «Adoro mia. So che a volte è statadai miei film e mi è sempre dispiaciuto molto». Per lei «i personaggi che rappresento sono sempre dei personaggi di ...

Valeria Bruni Tedeschi replica alla sorella Carla: “I miei personaggi ispirati alla vita. Ma non voglio farle del male” - In queste ore proprio Valeria Bruni Tedeschi ha voluto rispondere a Carla, mostando grande empatia: “Adoro mia sorella – ha spiegato l’attrice e regista a La Stampa – So che a volte è stata ferita dai ...thesocialpost

Valeria Bruni Tedeschi replica a Carla Bruni: “I miei personaggi ispirati alla vita. Ma non voglio fare male a chi amo” - Un castello nella campagna torinese, un fratello, due sorelle. E poi ancora, una casa meravigliosa affacciata sulla costa del Sud della Francia, due sorelle, una famiglia in cui (come in tutte le fami ...informazione

Belve, Carla Bruni: "Mi piaceva la poligamia, quando mio marito ha perso le elezioni è stato un sollievo" - Ospite di Francesca Fagnani la ex top model ha parlato di carriera, famiglia, amori e molto altro “Poligamia, poliandria, che bello, mi piacciono tutte le poli, ho parlato così quando non ero spostata ...today