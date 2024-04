Valeria Bruni Tedeschi risponde alla sorella Carla Bruni | “Mi dispiace se l’ho ferita”

Valeria Bruni Tedeschi risponde alle parole di Carla Bruni , che a Belve si è detta dispiaciuta per come sua sorella abbia spesso rappresentato nei suoi film le sue fragilità. Bruni Tedeschi si è ... (fanpage)

Valeria Bruni Tedeschi replica alle parole di sua sorella Carla Bruni e si scusa con lei per averla ferita con i suoi film. Lo fa all’indomani della messa in onda dell’intervista a Belve in cui l’ex ... (ilfattoquotidiano)