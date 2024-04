Valeria Bruni Tedeschi replica alla sorella Carla | “I miei personaggi ispirati alla vita Ma non voglio farle del male”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un’intervista che aveva fatto discutere, quella dia Belve. Durante la quale la modella e cantautrice aveva parlato anche del rapporto con lae di come alcune sue scelte dietro la macchina da presa l’avessero fatta star: film come “Un castello in Italia” o “I villeggianti”, con al centro racconti famigliari molto intimi e autobiografici, a volte anche strazianti. In queste ore proprioha voluto rispondere a, mostando grande empatia: “Adoro mia– ha spiegato l’attrice e regista a La Stampa – So che a volte è stata ferita daifilm e mi è sempre dispiaciuto molto”. Rivedersi sullo schermo in drammi così profondi e complessi può essere difficile. “I ...