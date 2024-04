Vagnozzi | «Di Sinner mi impressiona il fatto che anche quando sembra distrutto riesce a dare la zampata finale»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Simone, coach di Jannik, racconta al “Corriere dello Sport” il trionfo dell’azzurro e i progressi che hanno portato il giovane tennista a vincere gli Australian Open. «È sempre stato un grande colpitore, adesso giocasull’avversario. Vede il gioco, lo sa leggere in anticipo. Fa tutta la differenza del mondo. Jannik continua a crescere e a sentirsi più sicuro». Semia Miami: due partite eccezionali. «Sono stati due match diversi tra loro. Medvedev ha provato a utilizzare la stessa tattica che, a Melbourne, aveva pagato. Avevamo però studiato delle contromosse, che Jannik ha messo in pratica molto bene mandando Daniil nel pallone: non sapeva mai se stare vicino al campo o allontanarsi, ed è uscito un po’ dal match. La sfida con Dimitrov è stata differente. Nel momento ...