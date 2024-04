(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) – E’, uno sportello unico di conoscenza virtuale suiai soli, con contenuti verificati e informazioni medico-e utili. Il portale – realizzato da Gsk e che permette anche l’accesso ad altri siti della farmaceutica e di terze parti – nasce per rispondere alle esigenze emerse da una survey recentemente condotta in Italia, per Gsk, su oltre 200 medici e. Il questionario rivela infatti che circa il 66% ritiene di essere preparato sui, ma quasi la stessa percentuale afferma di faticare ad accedere alla formazione sui. La metà...

Vaccini: online 'Vax corner', dedicato all'informazione degli operatori sanitari - E' online 'Vax corner', uno sportello unico di conoscenza virtuale sui Vaccini, dedicato ai soli operatori sanitari, con contenuti verificati e informazioni medico-sanitarie utili. Il portale - ...adnkronos

Ddl Semplificazioni: dai Vaccini in farmacia alla scuola, cosa prevede. La bozza in Pdf - Procedure più snelle per gli immobili vincolati ma anche per la professione di guida alpina. Il pacchetto approvato dal Consiglio dei ministri ...quotidiano

Test sanitari e Vaccini in farmacia. Giorgetti chiude l’era del Superbonus - Nel pacchetto semplificazioni anche la stretta sui diplomifici. Stop a sconto in fattura e cessione del credito ...quotidiano