"Oggi le persone con sclerosi multipla possono effettivamente" avere "un po' meno paura" dopo "la diagnosi della malattia, anche se c'è ancora molto da fare sulle forme progressive". Nell'ultimo decennio, per la malattia "sono successe tante cose, a partire dalle nuove terapie – da solo iniettive sono diventate orali – che hanno migliorato"

Vacca (Aism): "In 10 anni migliorata prospettiva dopo diagnosi sclerosi multipla" - Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - 'Oggi le persone con sclerosi multipla possono effettivamente' avere 'un po' meno paura' dopo 'la diagnosi ...notizie.tiscali

Salute, 'Il mio biglietto di auguri' per i 10 anni della community 'Io non sclero' - Fino al 3 giugno si può partecipare all'iniziativa online dedicata a chi vive con la sclerosi multipla E' 'Il mio biglietto di auguri' il nome dell'iniziativa al centro della decima edizione del proge ...adnkronos

Sclerosi Multipla: la community online “Io Non Sclero” compie 10 anni - IO NON SCLERO nasce nel 2014 per raccontare il vero volto della SM in Italia e creare uno spazio online di autentica condivisione ...corrierequotidiano