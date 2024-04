Uomo vuole sposare bambola di pezza – ha già messo su “famiglia” con lei

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Molte persone parlano spesso di come al giorno d’oggi, in cui siamo sempre connessi alle persone attraverso i nostri telefoni e internet, ci si possa ancora sentire molto soli. Allo stesso modo, questo giovane sembrava voler porre fine alla sua solitudine, così ha preso in mano la situazione. Continuate a leggere per scoprire cosa ha fatto questo giovane… Unsta organizzando il matrimonio dei suoi sogni, ma la scelta della sua sposa potrebbe spiazzarvi. Cristian Montenegro, originario della Colombia, carica sul suo profilo TikToke la vita che condivide con la sua compagna Natalia e i loro figli. C’è solo un problema: la sua compagna è unadi. Pubblica su TikTok con il nickname @montbk5959. Ha postato un video sul suo primo anniversario con la sua ragazza die ha anche espresso ...