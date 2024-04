Uomo e donna trovati in casa morti | avevano i polsi tagliati | ipotesi shock

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A Lonato del Garda, in provincia di Brescia, i carabinieri hanno scoperto i corpi senza vita di une di unaall’interno di un appartamento. Stando a quanto trapelato finora, le vittime sarebbero un bresciano del 1974 e una cittadina cinese del 1979 (si conoscevano e si pensa avessero una relazione). I cadaveri sono statinell’abitazione del 50enne. L’su cui stanno lavorando gli inquirenti è di un omicidio-suicidio. La coppia aveva le vene deirecise. A lanciare l’allarme è stato un vicino diche ha notato sangue sul terrazzino. Il pm di turno Alessio Bernardi ha disposto l’autopsia che sarà eseguita domattina.Leggi anche: Sarah uccisa a coltellate dal fidanzato davanti a tutti: tragedia a New York L'articolo proviene da The Social Post.

