Uomini e Donne | registrazione 1° aprile | Mario si dichiara a Ida

C’è sempre più dibattito interno ai Dem e anche fuori per capire quali saranno le strategie da adottare Un dibattito che va avanti da tempo e che non smette di produrre polemiche e confronti sempre ... (notizie)

Jasna Amodei è tornata nel parterre del trono over dopo la fine della sua storia con Marcello Messina, sulla quale ha svelato maggiori dettagli in un’intervista rilasciata per la rivista ufficiale ... (anticipazionitv)