Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Gemma Chiude Con Marco | Pioggia Di Accuse!

Uomini e Donne, torna il Gemmadì e Tina non perde occasione per bacchettare la dama: "Stai qui per le telecamere" [VIDEO] - Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è di nuovo protagonista al centro studio, con l'immancabile lite con Tina Cipollari.comingsoon

UeD, Gemma insospettisce: Maria la mette con le spalle al muro - Nel corso della puntata in onda il 3 aprile 2024, la Galgani genera dei sospetti in Gianni e interviene persino De Filippi ...gossipetv

Binario della memoria: a Roma Tiburtina un totem multimediale per ricordare la Shoah - Un totem multimediale è stato posizionato al binario 1 della stazione Tiburtina, alla presenza dell’amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris, per ricordare oltre mille Donne, Uomini e bam ...tpi