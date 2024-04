“Uomini e donne” | Maria De Filippi scatenata | prima stronca Gianni Sperti | poi bacchetta Mario

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 aprile 2024) News tv. “”,, poi– Nella puntata didel 2 aprile 2024 si è consumato un nuovo scontro tra Tiziana e Tina Cipollari. L’opinionista aveva chiesto semplicemente alla dama di dire cosa si era detta con Angelo durante il momento del ballo. Nel mezzo del battibecco è intervenuta Barbara De Santi che ha detto di aver visto il cavaliere recarsi più volte da Tiziana per chiederle di ballare, ricevendo dei rifiuti. Il motivo? Lui non l’avrebbe difesa dagli attacchi ricevuti. Ma non è finita qui:De, ad un certo punto, ha perso la pazienza. Scopriamo insieme ...