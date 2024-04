Uomini e Donne | l' ex dama del trono over Veronica Ursida tornerà nel programma? Mai dire mai

Nella nuova puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è di nuovo protagonista al centro studio, con l'immancabile lite con Tina Cipollari. (comingsoon)

News tv. “Vittima di se stessa”. Uomini e Donne, Gianni e Tina sparano a zero su Gemma – Nella puntata di oggi, mercoledì 3 aprile 2024, di Uomini e Donne è tornata al centro dello studio la dama ... (tvzap)

Amici 23, Petit e Marisol al centro dei daytime, fan: 'Basta con Uomini e Donne junior' - Sui social che chi si dice annoiato dallo spazio che viene dato alla coppia nelle puntate pomeridiane: 'A loro troppo, Ayle e Lucia ignorati' ...it.blastingnews

'Donne di carta', un viaggio letterario in Sicilia - "Donne di carta in Sicilia. Itinerari sulle orme delle scrittrici" di Marinella Fiume, è una guida per una nuova esperienza della Sicilia, un viaggio vero viaggio letterari, dissimile dallo "spostamen ...ansa

Flavio Deflorian, rettore di Trento: "Il nostro femminile sovraesteso una risposta a una diseguaglianza secolare" - Intervista al magnifico dell'Università che ha declinato al femminile il Regolamento di Ateneo: "Quando gli uffici me lo hanno sottoposto come ...huffingtonpost