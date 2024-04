Uomini e Donne | Gemma e Tina di nuovo ai ferri corti | Maria De Filippi si schiera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 aprile 2024)appuntamento con il dating show: la puntata di oggi è stata incentrata sul Trono Over. L'appuntamento condi oggi pomeriggio ha visto come protagonisti alcuni dei personaggi che affollano il parterre del programma condotto daDe. Scopriamo cosa è successo.si scontrano per Marco La puntata del dating show del 3 aprile 2024 è iniziata con il Trono Over,e Marco, un cavaliere sceso sul parterre per conoscere la dama piemontese, sono usciti insieme, come abbiamo visto in una clip trasmessa nella parte iniziale del programma. In studioha affermato che intendeva interrompere la frequentazione perchè non ha sentito nessun trasporto per Marco. La decisione …