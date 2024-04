Uomini e Donne | come credere a Mario Cusitore? Il corteggiatore di Ida Platano ha stancato

In ogni edizione di Uomini e Donne c’è un grande protagonista e in quella ancora in corso è sicuramente Mario , il corteggiatore di Ida Platano. È arrivato in studio a novembre scorso e la tronista ... (caffeinamagazine)

Lavoro, Istat: occupazione record al 61,9%. Tasso di disoccupazione al 7,5% - Scendendo nei dettagli, l’occupazione è cresciuta (+0,2%, pari a +41mila unità) tra gli Uomini, i maggiori di 24 anni e i dipendenti permanenti. Cala invece tra le Donne, i 15-24enni, i dipendenti a ...milanofinanza

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne e star di Tik Tok: “Casertana e insegnante, troppi pregiudizi” - Inizia così il video di Jessica Mancini, ex modella e corteggiatrice del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, ora insegnante di sostegno in un istituto tecnico pistoiese e molto nota su Tik ...casertace

Il lavoro in Italia c'è, ma non è roba da Donne - Dal punto di vista del lavoro l’Italia non è un paese per giovani. E nemmeno per Donne. A dirlo è l’Istat, che nel suo aggiornamento mensile fornisce i dati della crescita dell’occupazione (+0,2%, par ...informazione