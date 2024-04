Uomini e Donne anticipazioni oggi | Gemma Galgani lascia tutti di sasso

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 3 aprile 2024) ! Sei pronto per un nuovo appuntamento con, il programma di Maria De Filippi che continua a conquistare il pubblico con le sue storie emozionanti?, mercoledì 3 aprile 2024, alle ore 14:45 su Canale 5, ci aspetta una puntata speciale, con il trono classico e quello over che si uniscono per regalarci momenti di passione e suspense. Ecco tutte ledettagliate per non perdere neanche un secondo di questa avventura sentimentale! Temptation Island 2024: Mirko Brunetti e Perla Vatiero pronti a tornare? Ecco la veritàsbalordisce il pubblico con la sua sceltail focus è su...